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У МЗС назвали кількість українців, які залишаються в Афганістані

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Афганістан, Понеділок 23 серпня 2021 17:31
У МЗС назвали кількість українців, які залишаються в Афганістані Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Зараз в Афганістані залишилося близько 50 громадян України, про яких відомо в МЗС. Про це на брифінгу в кулуарах саміту Кримської платформи заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу.

За його словами, кількість що знаходяться в країні українців, яким потрібна допомога з евакуацією, постійно змінюється: деяким людям вдається вилетіти з Афганістану на літаках інших держав, разом з тим, надходять і нові прохання про допомогу.

"Ми нікого не кинемо напризволяще, тому будемо працювати над подальшою евакуацією двома шляхами: з партнерами, щоб вони підхоплювали наших громадян або організовувати власні борти", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що останній рейс, яким з Кабула було вивезено понад сто осіб, вдалося здійснити буквально напередодні того, як місцевий аеропорт був закритий на невизначений час.

Нагадаємо, сьогодні третій український літак вилетів з Афганістану, на його борту перебувають 79 громадян України та членів їх сімей.

Додамо, що у Кабулі оголосили про припинення всіх рейсів з аеропортів.

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