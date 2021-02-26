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В МИД назвали "фантастической пропагандой" заявления РФ о Крыме

Новина українською → Киев, Пятница 26 февраля 2021 11:59
В МИД назвали "фантастической пропагандой" заявления РФ о Крыме Фото: МИД Украины (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко, Лера Полищук

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление вице-спикера Государственной думы Российской Федерации Петра Толстого по Крыму. В МИД назвали "фантастической пропагандой" его заявление о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"В романах Льва Толстого была правда, а в заявлениях его потомка - исключительно фантастическая пропаганда", - написал Николенко.

Напомним, вчера Толстой заявил, что ни Крым, ни Севастополь никогда не вернутся на Украину и всегда будут частью Российской Федерации.

При этом в Украине считают необходимым усилить политическое давления на Российскую Федерацию.

Также РБК-Украина писало, что Украина запустит "Крымскую платформу" и на базе ПАСЕ. Это станет дополнительной площадкой для обсуждения нарушений прав человека на оккупированном полуострове.

Также сообщалось, что Европейский парламент поддерживает создание "Крымской платформы". В Европарламенте призвали страны ЕС содействовать "Крымской платформе" для деоккупации Крыма.

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