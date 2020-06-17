В МИД назвали Азию приоритетным направлением для дипломатов

Президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба определили Азию приоритетным направлением для украинских дипломатов. Украина не может не считаться с растущей ролью Китая и других стран азиатского региона.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель главы МИД Евгений Енин.

По словам дипломата, Украина четко осознает задекларированные в Конституции внешнеполитические приоритеты, но это не запрещает работать на других рынках и взаимодействовать с другими государствами и регионами.

Енин добавил, что азиатскому направлению долгое время не уделялось необходимое внимание в политическом аспекте и в кадровом обеспечении, но пандемия заставляет активизировать сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами.

"В течение последних лет мы не смотрели на это направление (Китай - ред.), у нас не было визитов на высшем уровне. Более того, над теми двусторонними аспектами, которые омрачали наши горизонты, банально никто не работал", - рассказал он.

Однако, как подчеркнул заместитель главы МИД, Украине нужно искать баланс, чтобы улучшив позиции в одном регионе, не ухудшить их в другом.

Напомним, во время пандемии коронавируса Украина активизировала сотрудничество с Китаем. В частности, Украина получала от китайской стороны гуманитарную помощь для борьбы с распространением болезни. Также между украинскими и китайскими врачами проводились видеоконференции для обмена опытом.

На прошлой неделе в Украину прибыл очередной самолет с китайской гуманитарной помощью.

Кроме того, недавно Зеленский предложил отменить визы для иностранных туристов из Китая и еще ряда стран.