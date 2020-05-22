МИД назвал сроки решения трибунала по делу о захвате моряков

Международный трибунал по морскому праву может вынести решение в деле о захвате Россией украинских моряков и кораблей в конце 2022 - начале 2023 года. При этом сроки зависят от порядка рассмотрения дел.

Об этом на онлайн-брифинге заявил замминистра иностранных дел и представитель Украины в международных судах против России Евгений Енин.

По его словам, трибунал может разделить процесс на две стадии или рассматривать как единое целое.

"Мы ожидаем решения трибунала на протяжении конца 2022 - начала 2023 года", - отметил Енин.

Он уточнил, что России дадут три месяца на подачу возражений по поводу юрисдикции трибунала. Показания с украинской стороны будут давать члены экипажа захваченных в ноябре 2018 года кораблей, а также их адвокат Николай Полозов. На сегодня Украина не может разглашать сумму завяленного ущерба, поскольку меморандум является конфиденциальным.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина потребует от России моральной и материальной компенсации для моряков. Украинская сторона заявляла, что исследовала лучшие мировые практики по этому вопросу, в том числе практику Европейского суда по правам человека.

Речь идет о захвате военных кораблей и членов экипажа в ноябре 2018 года во время прохода по Керченскому проливу. Тогда Российская Федерация обвинила украинским моряков якобы в нарушении государственной границы и удерживала их почти год. Моряки были освобождены во время обмена пленными в сентябре 2019 года, корабли были переданы немного позже.