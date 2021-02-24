МИД Литвы обеспокоен закупками Украиной электроэнергии с белорусской АЭС

Глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил обеспокоенность в связи с тем, что белорусская электроэнергия имеет доступ к рынку Украины.

Так, Ландсбергис выразил обеспокоенность Литвы в связи с тем, что белорусская электроэнергия имеет доступ к рынку Украины и что это может помочь развить небезопасную атомную электростанцию в Островце в Беларуси.

Импорт электроэнергии из России и атомной электростанции в Беларуси также прокомментировал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, указав, что физическое прекращение поставок будет способствовать энергетической безопасности Украины.

"С советских времен украинская электросеть является частью единой сети, которая включает Беларусь и Россию. Но мы хотим "отрезаться" от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года. После этого любые перетоки электроэнергии из Беларуси станут физически невозможными", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Литвы.

