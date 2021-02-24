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МИД Литвы обеспокоен закупками Украиной электроэнергии с белорусской АЭС

Новина українською → Рига, Среда 24 февраля 2021 12:00
МИД Литвы обеспокоен закупками Украиной электроэнергии с белорусской АЭС Фото: линии электропередач (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил обеспокоенность в связи с тем, что белорусская электроэнергия имеет доступ к рынку Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, Ландсбергис выразил обеспокоенность Литвы в связи с тем, что белорусская электроэнергия имеет доступ к рынку Украины и что это может помочь развить небезопасную атомную электростанцию в Островце в Беларуси.

Импорт электроэнергии из России и атомной электростанции в Беларуси также прокомментировал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, указав, что физическое прекращение поставок будет способствовать энергетической безопасности Украины.

"С советских времен украинская электросеть является частью единой сети, которая включает Беларусь и Россию. Но мы хотим "отрезаться" от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года. После этого любые перетоки электроэнергии из Беларуси станут физически невозможными", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Литвы.

Напомним, в феврале Украина возобновила импорт электроэнергии из России. С начала месяца поставки возросли более чем в 5 раз.

Также с января Украина закупает электроэнергии на белорусской АЭС.

Основным импортером российской электроэнергии является компания "Днепросталь-Энерго" олигарха Виктора Пинчука.

С начала года импортировано 550 млн кВт час российской электроэнергии на сумму 850 млн грн.

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