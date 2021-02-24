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МЗС Литви стурбований закупівлями Україною електроенергії з білоруської АЕС

Новость на русском → Рига, Середа 24 лютого 2021 12:00
МЗС Литви стурбований закупівлями Україною електроенергії з білоруської АЕС Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Глава Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив стурбованість у зв'язку з тим, що білоруська електроенергія має доступ до ринку України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Так, Ландсбергіс висловив стурбованість Литви у зв'язку з тим, що білоруська електроенергія має доступ до ринку України і що це може допомогти розвинути небезпечну атомну електростанцію в Островці в Білорусі.

Імпорт електроенергії з Росії та атомної електростанції в Білорусі також прокоментував глава українського МЗС Дмитро Кулеба, вказавши, що фізичне припинення поставок сприятиме енергетичній безпеці України.

"З радянських часів українська електромережу є частиною єдиної мережі, яка включає Білорусь і Росію. Але ми хочемо "відрізатися" від мережі й зробити українську електромережу інтегрованою частиною європейської мережі. Ми плануємо це зробити до кінця 2023 року. Після цього будь-які перетоки електроенергії з Білорусі стануть фізично неможливим", - сказав він на прес-конференції після переговорів з главою МЗС Литви.

Нагадаємо, в лютому Україна відновила імпорт електроенергії з Росії. З початку місяця поставки зросли більш ніж у 5 разів.

Також з січня Україна закуповує електроенергії на білоруській АЕС.

Основним імпортером російської електроенергії є компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука.

З початку року імпортовано 550 млн кВт год російської електроенергії на суму 850 млн грн.

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