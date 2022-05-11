В МИД Китая раскритиковали США за изменение формулировок по Тайваню

Министерство иностранных дел Китая раскритиковало США за изменение формулировки на сайте Госдепартамента о Тайване, заявив, что политические манипуляции не смогут изменить статус-кво на острове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В разделе сайта Госдепартамента, посвященном отношениям с Тайванем, были удалены формулировки о неприятии независимости Тайваня и о признании позиции Пекина о том, что Тайвань является частью Китая. В Вашингтоне ответили, что обновление протоколов не отражает изменения в политике.

Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил журналистам, что существует только один Китай, Тайвань принадлежит Китаю и что КНР является единственным законным правительством, представляющим всю страну. Тайвань отвергает претензии Пекина на суверенитет, заявляя, что только 23 миллиона жителей острова могут решать свое будущее.

"Подобного рода политические манипуляции в тайваньском вопросе являются попыткой изменить статус-кво в Тайваньском проливе и неизбежно разожгут огонь", — сказал Чжао.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс сказал, что, хотя некоторые формулировки могли измениться, основная политика США по этому вопросу не изменилась. Он также отметил, что США регулярно обновляют информационные бюллетени.