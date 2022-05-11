В МИД Китая раскритиковали США за изменение формулировок по Тайваню
Министерство иностранных дел Китая раскритиковало США за изменение формулировки на сайте Госдепартамента о Тайване, заявив, что политические манипуляции не смогут изменить статус-кво на острове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В разделе сайта Госдепартамента, посвященном отношениям с Тайванем, были удалены формулировки о неприятии независимости Тайваня и о признании позиции Пекина о том, что Тайвань является частью Китая. В Вашингтоне ответили, что обновление протоколов не отражает изменения в политике.
Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил журналистам, что существует только один Китай, Тайвань принадлежит Китаю и что КНР является единственным законным правительством, представляющим всю страну. Тайвань отвергает претензии Пекина на суверенитет, заявляя, что только 23 миллиона жителей острова могут решать свое будущее.
"Подобного рода политические манипуляции в тайваньском вопросе являются попыткой изменить статус-кво в Тайваньском проливе и неизбежно разожгут огонь", — сказал Чжао.
Представитель Госдепартамента Нед Прайс сказал, что, хотя некоторые формулировки могли измениться, основная политика США по этому вопросу не изменилась. Он также отметил, что США регулярно обновляют информационные бюллетени.
Ранее мы сообщали, что военные стратеги Тайваня изучают сопротивление Украины и отпор войскам России, для усовершенствования собственной боевой тактики на случай, если Китай начнет силовой захват острова.
Также сообщалось, что Китай пригрозил военными мерами для предотвращения "независимости" Тайваня. Так Пекин отреагировал на решение Пентагона продать Тайваню военные технологии и оборудование на 95 млн долларов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.