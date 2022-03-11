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МИД Китая: мы готовы сотрудничать со всеми, чтобы предотвратить гуманитарный кризис в Украине

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Пятница 11 марта 2022 04:35
МИД Китая: мы готовы сотрудничать со всеми, чтобы предотвратить гуманитарный кризис в Украине Ван И (Фото: cgtn.com)
Автор: Константин Широкун

Министерство иностранных дел Китая заявило, что готово к сотрудничеству со всеми. Их главная задача – помочь избежать гуманитарной катастрофы в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CGTN.

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай готов сотрудничать со всеми сторонами для предотвращения гуманитарного кризиса в Украине. По словам министра, Китай намерен продвигать через Совет Безопасности ООН все возможные пути для достижения консенсуса касательно того, как избежать гуманитарного кризиса в Украине.

Ван И сказал, что китайская сторона очень обеспокоена гуманитарной ситуацией и играет активную роль в эвакуации граждан третьих стран, особенно иностранных студентов, из Украины. В Китае уверены, что необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, полностью соблюдать цели и принципы Устава ООН. В МИД Китая также призвали международное сообщество поощрять мирные переговоры между Россией и Украиной.

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