МИД Китая: мы готовы сотрудничать со всеми, чтобы предотвратить гуманитарный кризис в Украине

Министерство иностранных дел Китая заявило, что готово к сотрудничеству со всеми. Их главная задача – помочь избежать гуманитарной катастрофы в Украине

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай готов сотрудничать со всеми сторонами для предотвращения гуманитарного кризиса в Украине. По словам министра, Китай намерен продвигать через Совет Безопасности ООН все возможные пути для достижения консенсуса касательно того, как избежать гуманитарного кризиса в Украине.

Ван И сказал, что китайская сторона очень обеспокоена гуманитарной ситуацией и играет активную роль в эвакуации граждан третьих стран, особенно иностранных студентов, из Украины. В Китае уверены, что необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, полностью соблюдать цели и принципы Устава ООН. В МИД Китая также призвали международное сообщество поощрять мирные переговоры между Россией и Украиной.