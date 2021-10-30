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МИД категорически отвергает обвинения Польши в якобы "дискриминации" поляков

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Киев, Суббота 30 октября 2021 15:10
МИД категорически отвергает обвинения Польши в якобы "дискриминации" поляков Фото: пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел отреагировало на заявление Польши о "дискриминации" поляков в Украине. В ведомстве считают, что такие утверждения являются некорректными и не отражают реальные дружеские отношения обеих стран.

Об этом РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Категорически отвергаем утверждения заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенка о якобы "дискриминации" поляков в Украине", - заявил Николенко.

По его словам, использование Польшей подобных утверждений относительно положения польского сообщества в Украине является по меньшей мере некорректным, вводит в заблуждение наши общества и не отражает реальное состояние дружественных и партнерских отношений стран.

"Удивлены, что это заявление прозвучало на следующий день после успешного заседания в Варшаве консультационной комиссии по вопросам удовлетворения образовательных потребностей представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства в Украине. Комиссия подтвердила взаимопонимание и обоюдную открытость к конструктивному диалогу", - отметил Николенко.

В МИД призвали польскую сторону воздерживаться от "политических оценок, которые диссонируют с реальными намерениями и шагами сторон" для укрепления партнерства Украины и Польши в различных сферах.

Напомним, недавно заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский заявил, что в Украине подвергаются дискриминации их граждане. По его словам, этому предшествуют объективные и субъективные факторы.

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