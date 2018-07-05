МИД Ирана вызвал европейских послов из-за ареста своего дипломата

Бельгия обвинила Асади в планировании теракта на встрече иранских оппозиционных групп в Париже

Министерство иностранных дел (МИД) Ирана вызвало послов Франции и Бельгии, а также поверенного в делах Германии в связи с арестом иранского дипломата в Германии. Об этом пишет RFE/RL.

Так, отмечается, что власти Бельгии обвинили Асадоллу Асади, который был задержан 1 июля на основании ордера ЕС, в том, что он участвовал в планировании теракта на встрече иранских оппозиционных групп в Париже.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал немедленно освободить Асади.

Отметим, в Германии задержали иранского дипломата, а в Бельгии - двух бельгийских гражданин иранского происхождения по подозрению в подготовке нападения на участников ежегодной конференции Национального совета сопротивления Ирана, проходящей в Париже.

Напомним, ранее правительство Италии вызвало французского посла Кристиана Массе связи с высказываниями президента Франции Эмманюэля Макрона в конфликте вокруг приема судна с беженцами в Средиземном море.