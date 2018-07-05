МЗС Ірану викликало європейських послів через арешт свого дипломата

Бельгія звинуватила Асаді у плануванні теракту на зустрічі іранських опозиційних груп у Парижі

Міністерство закордонних справ (МЗС) Ірану викликало послів Франції і Бельгії, а також повіреного у справах Німеччини в зв'язку з арештом іранського дипломата в Німеччині. Про це пише RFE/RL.

Так, зазначається, що влада Бельгії звинуватила Асадоллу Асаді, який був затриманий 1 липня на підставі ордера ЄС, у тому, що він брав участь у плануванні теракту на зустрічі іранських опозиційних груп у Парижі.

У свою чергу заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі закликав негайно звільнити Асаді.

Зазначимо, у Німеччині затримали іранського дипломата, а в Бельгії - двох бельгійських громадянин іранського походження за підозрою в підготовці нападу на учасників щорічної конференції Національної ради опору Ірану, що проходить в Парижі.

Нагадаємо, раніше уряд Італії викликав французького посла Крістіана Масі у зв'язку з висловлюваннями президента Франції Емманюеля Макрона в конфлікті навколо прийому судна з біженцями в Середземному морі.