МИД Ирана раскрыл подробности атаки на американский беспилотник

В Министерстве иностранных дел Ирана сообщили подробности, связанные с уничтожением беспилотника США возле места базирования нефтяных танкеров. Как информирует РБК-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

В частности, он заявил, что разведывательный беспилотник Соединенных Штатов, который накануне был уничтожен Тегераном, вылетел из Объединенных Арабских Эмиратов.

"Американский беспилотник в невидимом режиме вылетел из ОАЭ в 00:14 и нарушил воздушное пространство Ирана. В 04:05 он был сбит. Мы обнаружили обломки беспилотника американских военных в наших территориальных водах, где он был сбит", - написал Зариф в twitter.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с уничтожением американского беспилотника Ираном над Ормузским проливом. Трамп назвал действия Ирана "большой ошибкой".