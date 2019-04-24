Выдача паспортов РФ жителям Донбасса: МИД инициирует обсуждение в рамках СБ ООН

Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД Украины немедленно инициировать обсуждение в рамках Совбеза ООН вопроса предоставления жителям ОРДЛО российских паспортов. Об этом он сообщил во время своего официального обращения.

Также Порошенко поручил МИД инициировать обсуждение решения РФ ОБСЕ и Европейским союзом.

"В этой связи поручил МИД немедленно инициировать обсуждение этого вопроса в рамках Совета безопасности ООН, а также других международных форматах, в частности в ОБСЕ и ЕС", - заявил Порошенко.

Также Порошенко призывал международных партнеров "не допустить худшего сценария, жестко осудить деструктивные и преступные действия российских властей, а также усилить режим международных санкций".

Также Порошенко заявил, что Кремль нарушает международное гуманитарное право. Он призывает Запад усилить санкции против РФ. В частности, президент заявил, что такими действиями РФ нарушает минские договоренности.

Сегодня Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям так называемых "Донецкой и Луганской народных республик".