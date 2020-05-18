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МИД хочет привлечь бизнес к отбору дипломатов, которые будут заниматься экономикой за рубежом

Новости » Политика     18.05.2020 - 07:21
МИД хочет привлечь бизнес к отбору дипломатов, которые будут заниматься экономикой за рубежом
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

На данный момент уже разработана концепция работы совета экспортеров и инвесторов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о планах по перезапуску совета экспортеров и инвесторов при МИДе, который призван помочь украинскому бизнесу за рубежом.

Об этом Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина.

По словам Кулебы, на данный момент уже разработана концепция работы совета экспортеров и инвесторов. В частности, компаниям, входящим в состав совета, будут сообщать о телефонных разговорах главы МИД с представителями различных стран и они смогут передать вопросы и пожелания, которые министр должен поднять.

"Или, когда я еду с визитом куда-то, бизнес может предложить свой перечень вопросов и необходимых действий. Если мы видим, что там "шкурняк" или схема, то мы таким заниматься не будем, у нас есть инструменты фильтрации", - рассказал он.

Кроме того, в МИД хотят, чтобы бизнес имел доступ к отбору дипломатов, которые будут заниматься экономикой за рубежом.

"Чтобы человек, которого мы посылаем заниматься торговлей и инвестициями, реально понимал и соответствовал ожиданиям и требованиям, которые есть у бизнеса", - пояснил Кулеба.

Напомним, в начале апреля Кулеба сообщал, что принял решение о перезагрузке совета экспортеров и импортеров, который существует при МИД.

Он также отметил, что уделяет большое внимание экономической дипломатии, так как "последствия коронавируса могут быть тяжелее, чем сам коронавирус".

Автор: Сергей Щербина

Теги Новости Украины МИД Украиныбизнесдипломаты
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