МЗС хоче залучити бізнес до відбору дипломатів, які будуть займатися економікою за кордоном

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

На даний момент вже розроблена концепція роботи ради експортерів та інвесторів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про плани щодо перезапуску ради експортерів і інвесторів при МЗС, який покликаний допомогти українському бізнесу за кордоном.

Про це Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Кулеби, на даний момент вже розроблена концепція роботи ради експортерів та інвесторів. Зокрема, компаніям, що входять до складу ради, будуть повідомляти про телефонні розмови глави МЗС з представниками різних країн і вони зможуть передати питання і побажання, що міністр повинен підняти.

"Або, коли я їду з візитом кудись, бізнес може запропонувати свій перелік питань і необхідних дій. Якщо ми бачимо, що там "шкурняк" або схема, то ми таким займатися не будемо, у нас є інструменти фільтрації", - розповів він.

Крім того, в МЗС хочуть, щоб бізнес мав доступ до відбору дипломатів, які будуть займатися економікою за кордоном.

"Щоб людина, яку ми посилаємо займатися торгівлею та інвестиціями, реально розуміла і відповідала очікуванням і вимогам, які є у бізнесу", - пояснив Кулеба.

Нагадаємо, на початку квітня Кулеба повідомляв, що прийняв рішення про перезавантаження ради експортерів та імпортерів, яка існує при МЗС.

Він також зазначив, що приділяє велику увагу економічної дипломатії, так як "наслідки коронавіруса можуть бути важчі за сам коронавірус".

Автор: Сергій Щербина