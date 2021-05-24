МИД Германии выразил протест послу Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair

МИД Германии выразил протест послу Беларуси Денису Сидоренко в связи с инцидентом с самолетом авиакомпании Ryanair в Минске. В дипведомстве также призвали освободить задержанного оппозиционера, основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку, гражданку РФ.

Об этом в своем Twitter сообщил статс-секретарь МИД Германии Мигель Бергер.

"Сегодня я вызвал белорусского посла Сидоренко в министерство иностранных дел, чтобы выразить протест против насильственной посадки гражданского самолета, похищения Романа Протасевича и его подруги", - написал дипломат.

Он назвал эти действия белорусских властей совершенно неприемлемыми и призвал "немедленно освободить" оппозиционера и его девушку. Бергер также подчеркнул, что Берлин призывает к срочному расследованию силами Международной организации гражданской авиации (ICAO).

"Вскоре последует реакция ЕС и других стран", - добавил статс-секретарь.