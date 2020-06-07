В МИД Германии пожаловались на сложности в отношениях со США

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас посетовал на сложность отношений с Соединенными Штатами. Такое заявление прозвучало после того, как президент Дональд Трамп приказал сократить численность американских военных в Германии на 9,5 тыс. человек к сентябрю текущего года.

Об этом сообщает Reuters.

Глава МИД ФРГ заверяет, что Германия высоко ценит сотрудничество с вооруженными силами США. Он подчеркнул, что это сотрудничество развивалось на протяжении десятилетий и в интересах обеих стран.

"Если дело дойдет до вывода части американских войск, мы примем это к сведению", - сказал он.

Министр иностранных дел Германии признал наличие проблем в отношениях его страны со Штатами.

"Мы являемся близкими партнерами в трансатлантическом альянсе. Но это очень сложно", - добавил Маас.

Напомним, ранее в Германии раскритиковали возможное решение США о частичном выводе американских войск с территории страны.

Как писало РБК-Украина, ранее президент США Дональд Трамп приказал сократить количество американских военных в Германии.