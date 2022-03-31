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В МИД Франции не увидели прорыва в переговорах Украины и России

Фото: министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в переговорах между Россией и Украиной не было прорыва. В том, что обсуждалось на переговорах в Стамбуле, нет "ничего нового".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Он добавил, что "вопросы все те же" и что президент России Владимир Путин "по-прежнему хочет навязать Украине свой диктат".

Министр заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "хочет, чтобы его стране были даны какие-то гарантии безопасности, и на данный момент ничего подобного в обсуждении нет".

"Мы хотим прекращения огня как можно скорее, но тем временем мы продолжим снабжать Украину оборонительным, легальным оружием, потому что это необходимо, потому что мы хотим, чтобы война прекратилась, и мы хотим, чтобы война прекратилась, и мы в нее не втягивались", - сказал Ле Дриан.

Говоря об условиях в осажденном украинском городе Мариуполь, Ле Дриан сказал, что у президента Путина "уже есть такой опыт, потому что во многом этот метод использовался российскими войсками в Алеппо".

"Если Россия хочет делать какие-то телодвижения, она должна положить этому конец — в частности, в Мариуполе. Им предстоит снять осаду Мариуполя. Они должны разрешить доступ в Мариуполь в гуманитарных целях, чтобы гуманитарная помощь могла дойти до населения, а также чтобы мариупольцы могли свободно передвигаться. Это позволило бы нам иметь минимуму доверие к российским заявлениям", — отметил Ле Дриан.

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