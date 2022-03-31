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У МЗС Франції не побачили прориву в переговорах України і Росії

Фото: міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що в переговорах між Росією і Україною не було прориву. У тому, що обговорювалося на переговорах у Стамбулі, немає "нічого нового".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Він додав, що "питання все ті ж" і що президент Росії Володимир Путін "як і раніше хоче нав'язати Україні свій диктат".

Міністр заявив, що президент України Володимир Зеленський "хоче, щоб його країні були дані якісь гарантії безпеки, і на цей час нічого подібного в обговоренні немає".

"Ми хочемо припинення вогню якомога швидше, але тим часом ми продовжимо постачати Україну оборонною, легальною зброєю, тому що це необхідно, тому що ми хочемо, щоб війна припинилася, і ми хочемо, щоб війна припинилася, і ми в неї не втягувалися", - сказав Ле Дріан.

Говорячи про умови в обложеному українському місті Маріуполь, Ле Дріан сказав, що у президента Путіна "вже є такий досвід, тому що багато в чому цей метод використовувався російськими військами в Алеппо".

"Якщо Росія хоче робити якісь рухи тіла, вона повинна покласти цьому край - зокрема, в Маріуполі. Їм належить зняти облогу Маріуполя. Вони повинні дозволити доступ до Маріуполя в гуманітарних цілях, щоб гуманітарна допомога могла дійти до населення, а також щоб маріупольці могли вільно пересуватися. Це дозволило б нам мати мінімуму довіру до російських заяв", - зазначив Ле Дріан.

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