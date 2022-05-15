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В МИД Финляндии озвучили срок подачи заявки на членство в НАТО

Фото: Финляндия намерена подать заявку в НАТО 18 мая (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна, скорее всего, заявку на членство в НАТО 18 мая. После этого начнутся переговоры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Aftonbladet.

"Это будет наш посол НАТО в Брюсселе, который сделает это физически, вероятно, в среду. Затем, если начнутся переговоры с НАТО, ими займутся делегации во главе с министерством иностранных дел и министерством обороны", - сказал он.

По его словам, Финляндия готовится к традиционным военным угрозам России в ответ на свои действия.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Финляндии Саули Ниинистьо лично позвонил Путину, чтобы сообщить о том, что его страна намерена вступить в состав НАТО.

Турция тем временем заявила, что не планирует закрывать двери в НАТО для скандинавских стран, однако желает, чтобы ее интересы были учтены.

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НАТОФинляндия