В МИД Финляндии озвучили срок подачи заявки на членство в НАТО

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна, скорее всего, заявку на членство в НАТО 18 мая. После этого начнутся переговоры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Aftonbladet.

"Это будет наш посол НАТО в Брюсселе, который сделает это физически, вероятно, в среду. Затем, если начнутся переговоры с НАТО, ими займутся делегации во главе с министерством иностранных дел и министерством обороны", - сказал он. По его словам, Финляндия готовится к традиционным военным угрозам России в ответ на свои действия.