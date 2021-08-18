МИД об эвакуации украинцев из Афганистана: должны решить три задачи
Фото: МИД назвал три задачи, которые необходимо решить перед эвакуацией из Афганистана (Getty Images)
МИД Украины рассказал, какие задачи необходимо решить, чтобы продолжить эвакуацию граждан из Афганистана. Сейчас посольства работают над этим.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя МИД Олега Николенка в эфире "Украина 24".
По словам Николенка, чтобы продолжить эвакуацию украинцев с захваченной "Талибаном" территории Афганистана, необходимо решить определенные задачи, а именно:
- организовать безопасный приезд людей в аэропорт, поскольку есть большое количество лиц, желающих попасть хоть на какой-то самолет;
- организовать посадку украинцев на самолет;
- получить разрешение на вылет самолета и безопасный выход из пространства Афганистана.
"Самолет сегодня утром вылетел из Украины. Сейчас он находится в Омане и готов двигаться дальше, как только будут решены вопросы, которые я только что вспомнил", - добавил Николенко.