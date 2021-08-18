МЗС про евакуацію українців з Афганістану: маємо вирішити три завдання
Фото: МЗС назвав три завдання, які необхідно вирішити перед евакуацією з Афганістану (Getty Images)
МЗС України розповіло, які задачі необхідно вирішити, аби продовжити евакуацію громадян з Афганістану. Наразі посольства працюють над цим.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника МЗС Олега Ніколенка в ефірі "Україна 24".
За словами Ніколенка, аби продовжити евакуацію українців з захопленої "Талібаном" території Афганістану, необхідно розв’язати певні задачі, а саме:
- організувати безпечний приїзд людей в аеропорт, оскільки є велика кількість осіб, які бажають потрапити хоч на якийсь літак;
- організувати посадку українців на літак;
- отримати дозвіл на виліт літака й безпечний вихід з простору Афганістану.
"Літак сьогодні зранку вилетів з України. Зараз він знаходиться в Омані й готовий рухатися далі, як тільки будуть вирішені питання, які я тільки що згадав", - додав Ніколенко.