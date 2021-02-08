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В МИД допускают частичное послабление для поездок за границу летом

Автор: Лера Полищук

В Министерстве иностранных дел Украины допустили, что летом могут быть введены некоторые послабления для путешествий за границу. Однако точную дату открытия границ сейчас спрогнозировать невозможно.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в рамках форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

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"Могу предположить, что в летний период определенные послабления для путешествий будут внедрены другими странами, и этими послаблениями смогут воспользоваться украинцы", - заявил он.

При этом Кулеба подчеркнул, что сейчас невозможно прогнозировать, когда ограничения на пересечение границ, которые были введены из-за пандемии, будут полностью сняты.

По словам министра, МИД Украины постоянно работает над расширением списка стран, в которые разрешено ездить украинцам. Он отметил, что на сайт внешнеполитического ведомства действует интерактивная онлайн-карта, которая позволяет проверить актуальный режим въезда и транзита для граждан Украины в любой стране.

Напомним, ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Государственная авиационная служба утвердила перечень стран, куда украинцы смогут улететь в летний сезон.

Кроме того, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что вакцинации от коронавируса пока недостаточно для свободных поездок в страны Евросоюза.

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Новости Украины КоронавируспоездДмитрий Кулеба
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