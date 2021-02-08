ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В МИД допускают частичное послабление для поездок за границу летом

Новина українською → Киев, Понедельник 08 февраля 2021 16:14
В МИД допускают частичное послабление для поездок за границу летом Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Лера Полищук

В Министерстве иностранных дел Украины допустили, что летом могут быть введены некоторые послабления для путешествий за границу. Однако точную дату открытия границ сейчас спрогнозировать невозможно.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в рамках форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

"Могу предположить, что в летний период определенные послабления для путешествий будут внедрены другими странами, и этими послаблениями смогут воспользоваться украинцы", - заявил он.

При этом Кулеба подчеркнул, что сейчас невозможно прогнозировать, когда ограничения на пересечение границ, которые были введены из-за пандемии, будут полностью сняты.

По словам министра, МИД Украины постоянно работает над расширением списка стран, в которые разрешено ездить украинцам. Он отметил, что на сайт внешнеполитического ведомства действует интерактивная онлайн-карта, которая позволяет проверить актуальный режим въезда и транзита для граждан Украины в любой стране.

Напомним, ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Государственная авиационная служба утвердила перечень стран, куда украинцы смогут улететь в летний сезон.

Кроме того, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что вакцинации от коронавируса пока недостаточно для свободных поездок в страны Евросоюза.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Коронавирус поезд Дмитрий Кулеба
NEWS
У Зеленского заявили, что в Украине не будут насильно вакцинировать от СOVID
У Зеленского заявили, что в Украине не будут насильно вакцинировать от СOVID
DAILY
Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию
Ульяна Безпалько, Сергей Щербина Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию