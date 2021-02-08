У МЗС допускають часткове послаблення для поїздок за кордон влітку

У Міністерстві закордонних справ України допустили, що влітку можуть бути введені деякі послаблення для подорожей за кордон. Проте точну дату відкриття кордонів зараз спрогнозувати неможливо.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу в рамках форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".

"Можу припустити, що в літній період певні послаблення для подорожей будуть впроваджені іншими країнами, і цими послабленнями зможуть скористатися українці", - заявив він.

При цьому Кулеба підкреслив, що зараз неможливо прогнозувати, коли обмеження на перетин кордонів, які були введені через пандемію, будуть повністю зняті.

За словами міністра, МЗС України постійно працює над розширенням списку країн, в які дозволено їздити українцям. Він зазначив, що на сайті зовнішньополітичного відомства діє інтерактивна онлайн-карта, яка дозволяє перевірити актуальний режим в'їзду та транзиту для громадян України в будь-якій країні.