МИД о декларации генсека ООН: продолжение усилий участников Крымской платформы

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на доклад Генерального секретаря ООН о нарушении прав человека в оккупированном Крыму. Ее считают продолжением усилий участников Крымской платформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД .

Украинские дипломаты призвали международное сообщество к усилению давления на Россию.

"МИД Украины рассматривает доклад генерального секретаря как продолжение усилий международного сообщества по деоккупации Крыма, которые нашли свое отражение в Декларации участников Крымской платформы", - говорится в сообщении.

Также в МИД сообщили, что Украина внесет на Генассамблею ООН осенью резолюцию, которая будет касаться массовых нарушений прав и свобод человека и международного права.