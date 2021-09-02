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Пытки и задержания: ООН обнародовала новый доклад о нарушении прав жителей Крыма

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Четверг 02 сентября 2021 13:29
Пытки и задержания: ООН обнародовала новый доклад о нарушении прав жителей Крыма Фото: генсек ООН Антониу Гутерриш (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подготовил новый доклад о нарушениях прав человека в оккупированном Россией Крыму. Организация в очередной раз зафиксировала ряд нарушений на полуострове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст доклада.

Доклад охватывает период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года.

За это время количество произвольных задержаний представителей религиозных меньшинств в Крыму выросло почти в 5 раз, по сравнению с предыдущим годом.

Среди нарушений, приведенных в документе:

  • пытки и жестокое обращение, которые, вероятно, были применены сотрудниками Федеральной службы безопасности России;
  • перевод задержанных из Крыма для осуждения и отбывания наказания в виде лишения свободы в России;
  • произвольное помещение задержанных в штрафные изоляторы, а также длительное одиночное заключение;
  • санкции против религиозных организаций и отдельных людей, в частности обвинительные приговоры "Свидетелям Иеговы", на основе антиэкстремистских законов России;
  • вмешательство в проведение публичных собраний, в частности наложение на участников сборов штрафов и других санкций, на основе нормы законодательства, которая обязывает получать предварительное разрешение от российских властей на проведение любых запланированных сборов;
  • заочные судебные процессы, которые не соответствуют международным стандартам в области прав человека, в отношении людей, которых считают противниками российской власти в Крыму.

Кроме того, в ООН отмечают, что нет "никакого прогресса" в расследовании 43 случаев насильственного исчезновения в Крыму с начала российской оккупации.

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