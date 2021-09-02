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МИД о декларации генсека ООН: продолжение усилий участников Крымской платформы

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Четверг 02 сентября 2021 15:11
МИД о декларации генсека ООН: продолжение усилий участников Крымской платформы Фото: в МИД отреагировали на декларацию генсека ООН (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на доклад Генерального секретаря ООН о нарушении прав человека в оккупированном Крыму. Ее считают продолжением усилий участников Крымской платформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД.

Украинские дипломаты призвали международное сообщество к усилению давления на Россию.

"МИД Украины рассматривает доклад генерального секретаря как продолжение усилий международного сообщества по деоккупации Крыма, которые нашли свое отражение в Декларации участников Крымской платформы", - говорится в сообщении.

Также в МИД сообщили, что Украина внесет на Генассамблею ООН осенью резолюцию, которая будет касаться массовых нарушений прав и свобод человека и международного права.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подготовил новый доклад о нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыму.

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