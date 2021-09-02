МЗС про декларацію генсека ООН: продовження зусиль учасників Кримської платформи

Міністерство закордонних справ України відреагувало на доповідь Генерального секретаря ООН щодо порушення прав людини в окупованому Криму. Її вважають продовженням зусиль учасників Кримської платформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС .

Українські дипломати закликали міжнародне співтовариство до посилення тиску на Росію.

"МЗС України розглядає доповідь генерального секретаря як продовження зусиль міжнародного співтовариства з деокупації Криму, які знайшли своє відображення в Декларації учасників Кримської платформи", - йдеться в повідомленні.

Також в МЗС повідомили, що на Україна внесе на Генасамблею ООН восени резолюцію, що стосуватиметься масових порушень прав і свобод людини та міжнародного права.