МЗС про декларацію генсека ООН: продовження зусиль учасників Кримської платформи
Міністерство закордонних справ України відреагувало на доповідь Генерального секретаря ООН щодо порушення прав людини в окупованому Криму. Її вважають продовженням зусиль учасників Кримської платформи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС.
Українські дипломати закликали міжнародне співтовариство до посилення тиску на Росію.
"МЗС України розглядає доповідь генерального секретаря як продовження зусиль міжнародного співтовариства з деокупації Криму, які знайшли своє відображення в Декларації учасників Кримської платформи", - йдеться в повідомленні.
Також в МЗС повідомили, що на Україна внесе на Генасамблею ООН восени резолюцію, що стосуватиметься масових порушень прав і свобод людини та міжнародного права.
Раніше повідомлялося, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підготував нову доповідь про порушення прав людини в окупованому Росією Криму.