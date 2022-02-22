МИД: дальнейшие действия России зависят от реакции мира

Он отметил, что Россия своими действиями грубо попрала основы международного права, устав ООН, нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Решение РФ о признании не будет иметь никаких правовых последствий. Это решение резко увеличивает эскалацию ситуации и может означать единоличный выход РФ из минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Николенко подчеркнул, что украинская сторона понимает намерения России и ее стремление спровоцировать Киев.

"Последующие решения и шаги РФ в значительной степени зависят от реакции мира на события. Поэтому мы настаиваем на применении против России болезненных санкций, чтобы послать однозначный сигнал о недопустимости дальнейшей эскалации. Пора действовать для прекращения агрессии РФ и восстановления мира и стабильности в Европе", - заявил он.