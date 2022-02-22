МЗС: подальші дії Росії залежать від реакції світу

Він зазначив, що Росія своїми діями грубо зневажила основи міжнародного права, Статут ООН, порушила суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Рішення РФ про визнання не матиме жодних правових наслідків. Це рішення різко збільшує ескалацію ситуації і може означати одноосібний вихід РФ з мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Ніколенко підкреслив, що українська сторона розуміє наміри Росії та її прагнення спровокувати Київ.

"Подальші рішення і кроки РФ значною мірою залежать від реакції світу на події. Тому ми наполягаємо на застосуванні проти Росії болючих санкцій, щоб послати однозначний сигнал про неприпустимість подальшої ескалації. Пора діяти для припинення агресії РФ і відновлення миру і стабільності в Європі", - заявив він.