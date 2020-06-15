В МИД дали рекомендации украинцам, которые планируют путешествия за границу

Министерство иностранных дел Украины обновило рекомендации для украинцев, которые планируют выехать за границу. Однако из-за роста числа случаев заражения COVID-19 в ведомстве посоветовали воздержаться от поездок за пределы Украины без крайней необходимости.

Об этом сообщает Консульская служба Украины.

В Службе отметили, что в случае выезда за рубеж необходимо ориентироваться на актуальные данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по распространению COVID-19.

В случае если поездка уже запланирована и оплачена, в ведомстве попросили убедиться или может состояться путешествие.

Для этого необходимо:

связаться с авиакомпанией, турфирмой или оператором, через которого бронировалась поездка, и уточнить актуальное состояние карантина в стране, а также проверить статус бронирования. Необходимо находиться с оператором на постоянной связи;

связаться с посольством страны, в которую запланирована поездка, а также с представительством этого государства в Украине. Официальные органы смогут предоставить полную и актуальную информацию о действующем карантине;

позаботиться о безопасности, а именно: изучить условия страхового полиса;

позаботиться о наличии допсредств на случай чрезвычайной ситуации (отмена обратных рейсов и необходимость приобрести новые билеты, вынужденное пребывание в стране более запланированные сроки и т.д.);

взять с собой в поездку необходимые лекарства "с запасом" - на случай вынужденной задержки за рубежом;

проверить состояние здоровья перед поездкой.

Если же граждане Украины находятся в стране, где продолжают фиксировать случаи заражения граждан COVID-19 необходимо:

связаться с ближайшим дипломатическим учреждением Украины и предоставьте информацию о своем местонахождении и контактные данные.

зарегистрироваться на веб-ресурсе "ДРУГ";

проявлять повышенное внимание и осторожность;

избегать посещения пораженных вирусом регионов;

следить за всеми сообщениями местных органов власти и в обязательном порядке соблюдать имеющиеся требования;

следовать рекомендациям путешествующим на сайте МИД Украины, веб-ресурсе "Советы путешественникам от Консульской службы Украины" и оперативной странице МИД в Facebook.

Если за рубежом вашему здоровью или жизни угрожает опасность необходимо безотлагательно обратиться на "горячую линию" в ближайшее дипломатическое учреждение Украины или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38-044-238-16-57 или написать на e-mail cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, с 15 июня Украина возобновила международное авиасообщение.