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В МИД Чехии заявили о готовности помочь Польше в ситуации с нелегалами на границе с Беларусью

Автор: Анна Полисученко

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек обсудил ситуацию с нелегалами на границе с Беларусью с польским коллегой Збигневом Рау. Он сообщил о готовности его страны помочь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулганека.

"Я разговаривал со своим польским коллегой Збигневом Рау. Мы обсудили ужасную ситуацию на польско-белорусской границе. Я выразил нашу солидарность с Польшей и подтвердил нашу готовность оказать помощь в случае необходимости", - написал Кулганек в своем твиттере.

Он добавил, что обсуждение ситуации с Беларусью будет продолжено в понедельник в ходе встречи глав МИД стран Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия).

Ранее мы писали, что Польша не будет закрывать границу для Украины несмотря на решение ЕС.

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