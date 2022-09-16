В МИД Чехии разоблачили сотрудника, сотрудничавшего с Россией

Министр иностранных дел Ян Липавски подтвердил эту информацию, добавив, что сотрудник, который сливал секретную информацию России, уже уволен.

Несколько лет назад пражская разведка узнала, что у России был источник конфиденциальной информации в МИД Чехии. После чего контрразведке удалось установить, кто сливал информацию, в том числе секретную.

Служба контрразведки в течение трех лет тайно следила за сотрудником МИД. В первой половине 2022 года о нем сообщили руководству страны.

Российский шпион работал в МИД Чехии более 20 лет: как в центральном аппарате, так и за рубежом.

В настоящее время неясно, может ли он быть привлечен к уголовной ответственности, поскольку по чешскому законодательству, если слежку ведут только спецслужбы без участия полиции, собранные доказательства нельзя использовать в суде.

Напомним, ранее сообщалось, что российские спецслужбы шпионили за бойцами ВСУ на учениях в Германии.

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