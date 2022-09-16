В МИД Чехии разоблачили сотрудника, сотрудничавшего с Россией

Сотрудник Министерства иностранных дел Чехии сотрудничал со Службой внешней разведки России и сливал им секретную информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deník N.

Министр иностранных дел Ян Липавски подтвердил эту информацию, добавив, что сотрудник, который сливал секретную информацию России, уже уволен.

Несколько лет назад пражская разведка узнала, что у России был источник конфиденциальной информации в МИД Чехии. После чего контрразведке удалось установить, кто сливал информацию, в том числе секретную.

Служба контрразведки в течение трех лет тайно следила за сотрудником МИД. В первой половине 2022 года о нем сообщили руководству страны.

Российский шпион работал в МИД Чехии более 20 лет: как в центральном аппарате, так и за рубежом.

В настоящее время неясно, может ли он быть привлечен к уголовной ответственности, поскольку по чешскому законодательству, если слежку ведут только спецслужбы без участия полиции, собранные доказательства нельзя использовать в суде.

Напомним, ранее сообщалось, что российские спецслужбы шпионили за бойцами ВСУ на учениях в Германии.

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