В МИД Британии вызвали посла России из-за ситуации с Навальным

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало российского посла Андрея Келина для обсуждения ситуации относительно отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Также в ведомстве заявили, что Россия обязана провести расследование относительно отравления оппозиционера.

Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Британии Доминик Рааб в Twitter.

"Сегодня Британия вызвала российского посла для того, чтобы обозначить глубокую обеспокоенность отравлением Алексея Навального. Абсолютно неприемлемо использовать запрещенное химическое оружие, Россия обязана провести полное и прозрачное расследование", - заявил министр.

Кроме того, Рааб выразил надежду, что состояние Навального, которого вывели из медикаментозной комы, улучшилось.

Напомним, 7 сентября немецкие врачи вывели Навального из искусственной комы, в которой он находился с 20 августа. По словам врачей, оппозиционер реагирует на окружающий, а состояние его здоровья улучшилось.

Кроме того, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон требуют от Российской Федерации объяснить, как был отравлен Навальный.