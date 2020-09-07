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В МЗС Британії викликали посла Росії через ситуацію з Навальним

Автор: РБК-Україна

Міністерство закордонних справ Великобританії викликав російського посла Андрія Келіна для обговорення ситуації щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Також у відомстві заявили, що Росія зобов'язана провести розслідування щодо отруєння опозиціонера.

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Про це повідомив глава зовнішньополітичного відомства Британії Домінік Рааб в Twitter.

"Сьогодні Британія викликала російського посла для того, щоб позначити глибоку стурбованість отруєнням Олексія Навального. Абсолютно неприйнятно використовувати заборонену хімічну зброю, Росія зобов'язана провести повне та прозоре розслідування", - заявив міністр.

Крім того, Рааб висловив надію, що стан Навального, якого вивели з медикаментозної коми, покращився.

Нагадаємо, 7 вересня німецькі лікарі вивели Навального зі штучної коми, в якій він перебував з 20 серпня. За словами лікарів, опозиціонер реагує на навколишній, а стан його здоров'я покращився.

Крім того, Еммануель Макрон і Борис Джонсон вимагають від Російської Федерації пояснити, як був отруєний Навальний.

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