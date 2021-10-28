МИД Британии вызовет посла Франции после задержания рыболовецкого судна

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу британского МИД Элизабету Трасс.

"Я поручила замминистра иностранных дел по вопросам Европы Венди Мортон вызвать французского посла в Соединенном Королевстве для объяснения разочаровывающих и непропорциональных угроз против Великобритании и островов в проливе Ла-Манш", - написала в Twitter Трасс.

Ранее министр по делам моря Франции Анник Жирарден сообщила, что в среду жандармерия составила протоколы о нарушениях против двух британских рыболовецких судов. При этом один траулер был арестован, второму - выписан штраф.

Министр отметила, что суда ловили рыбу без соответствующих разрешений. Она также добавила, что контроль в Ла-Манше будет усилен на фоне обсуждения лицензий с Британией и Еврокомиссией.