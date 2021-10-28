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МЗС Британії викличе посла Франції після затримання риболовецького судна

Автор: Дмитрий Кузнецов

МЗС Великобританії викличе посла Франції для переговорів. Причиною стало затримання британського риболовецького судна Cornelis Gertjan у французьких водах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу британського МЗС Елізабету Трас.

"Я доручила заступник Міністра закордонних справ з питань Європи Венді Мортон викликати французького посла в Сполученому Королівстві для пояснення розчаровуючих і непропорційних загроз проти Великобританії і островів у протоці Ла-Манш", - написала в Twitter Трас.

Раніше міністр у справах моря Франції Аннік Жирарден повідомила, що в середу жандармерія склала протоколи про порушення проти двох британських риболовецьких суден. При цьому один траулер був заарештований, другому - виписаний штраф.

Міністр зазначила, що судна ловили рибу без відповідних дозволів. Вона також додала, що контроль в Ла-Манші буде посилений на тлі обговорення ліцензій з Британією і Єврокомісією.

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