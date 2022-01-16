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МИД Британии призвал РФ отвести войска от Украины

Автор: Ольга Белей

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Россия ведет масштабную дезинформационную кампанию. Она призвала РФ немедленно остановить свою агрессию и начать содержательные переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на заявление министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в Twitter.

"Россия ведет дезинформационную кампанию, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения в соседную суверенную Украину. Россия должна остановить свою агрессию, провести деэскалацию и начать содержательные переговоры", - написала она.

Напомним, глава британского МИД Лиз Трасс осудила хакерские атаки, осуществленные в пятницу против сайтов украинского правительства. НАТО расширит сотрудничество в сфере кибербезопасности.

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Великобритания