МИД Британии осудил решение Путина о российских паспортах в ОРДЛО

Министерство иностранных дел Великобритании осудило подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса. Об этом говорится в заявлении представителя ведомства, которое обнародовано на сайте британского правительства.

В МИД Великобритании отмечают, что такой шаг вписывается в российское поведение, цель которого - угрожать безопасности Украины и подрывать ее территориальную целостность.

Британия считает, что Москва должна сосредоточить усилия на выполнении Минских договоренностей вместо создания новых препятствий на пути реинтеграции этих территорий в Украину.

“Российские чиновники пытаются оправдать это решение приводя гуманитарные причины. Однако, эти общины, которые Россия якобы поддерживает, страдают от последствий конфликта, начатого и разгоряченного Россией и ее прокси-группами. Вместо того чтобы создавать дальнейшие препятствия реинтеграции этих общин в Украину, Россия должна сфокусировать свое внимание на выполнении Минских договоренностей", - говорится в заявлении.

Ранее заместитель постоянного представителя США в ООН Джонатан Коэн осудил указ Владимира Путина об упрощенном порядке получения гражданства РФ жителями оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям "Донецкой и Луганской народных республик". Совет безопасности ООН собрался на экстренное заседание.