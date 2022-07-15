МИД Британии обвинил Россию в смерти своего гражданина в плену "ДНР"

"Я потрясена сообщениями о смерти британского гуманитарного работника Пола Ури во время содержания под стражей российского сателлита в Украине. Россия должна нести полную ответственность за это", - отметила министр иностранных дел Лиз Трасс.

По ее словам, что мужчину захватили в плен во время выполнения гуманитарной работы.

"Российское правительство и его марионетки продолжают совершать зверства. Виновные будут привлечены к ответственности. Мои мысли с семьей и друзьями мистера Ури в это ужасное время", - добавила она.

Также сообщается, что Трасс поручила второму постоянному заместителю министра иностранных дел объяснить российскому послу, что Лондон возлагает на Российскую Федерацию ответственность за безопасность людей на оккупированных территориях Украины.