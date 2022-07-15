МИД Британии обвинил Россию в смерти своего гражданина в плену "ДНР"

Российская Федерация должна понести ответственность за смерть британского гражданина Пола Ури в плену боевиков так называемой "Донецкой народной республики".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.
"Я потрясена сообщениями о смерти британского гуманитарного работника Пола Ури во время содержания под стражей российского сателлита в Украине. Россия должна нести полную ответственность за это", - отметила министр иностранных дел Лиз Трасс.
По ее словам, что мужчину захватили в плен во время выполнения гуманитарной работы.
"Российское правительство и его марионетки продолжают совершать зверства. Виновные будут привлечены к ответственности. Мои мысли с семьей и друзьями мистера Ури в это ужасное время", - добавила она.
Также сообщается, что Трасс поручила второму постоянному заместителю министра иностранных дел объяснить российскому послу, что Лондон возлагает на Российскую Федерацию ответственность за безопасность людей на оккупированных территориях Украины.
Напомним, сегодня стало известно, что умер волонтер Пол Ури, которого боевики захватили в плен еще в апреле на территории Запорожской области.
При этом представители так называемой "ДНР" отметили, что пленный волонтер умер еще 10 июля. У него был диабет и ряд других заболеваний.
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