UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

МИД Британии обвинил Россию в смерти своего гражданина в плену "ДНР"

Фото: министр иностранных дел Британии Лиз Трасс (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Российская Федерация должна понести ответственность за смерть британского гражданина Пола Ури в плену боевиков так называемой "Донецкой народной республики".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.

"Я потрясена сообщениями о смерти британского гуманитарного работника Пола Ури во время содержания под стражей российского сателлита в Украине. Россия должна нести полную ответственность за это", - отметила министр иностранных дел Лиз Трасс.

По ее словам, что мужчину захватили в плен во время выполнения гуманитарной работы.

"Российское правительство и его марионетки продолжают совершать зверства. Виновные будут привлечены к ответственности. Мои мысли с семьей и друзьями мистера Ури в это ужасное время", - добавила она.

Также сообщается, что Трасс поручила второму постоянному заместителю министра иностранных дел объяснить российскому послу, что Лондон возлагает на Российскую Федерацию ответственность за безопасность людей на оккупированных территориях Украины.

Напомним, сегодня стало известно, что умер волонтер Пол Ури, которого боевики захватили в плен еще в апреле на территории Запорожской области.

При этом представители так называемой "ДНР" отметили, что пленный волонтер умер еще 10 июля. У него был диабет и ряд других заболеваний.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДНРВеликобританияПленный