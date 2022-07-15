МЗС Британії звинуватив Росію в смерті свого громадянина у полоні "ДНР"

"Я вражена повідомленнями про смерть британського гуманітарного працівника Пола Урі під час тримання під вартою російського сателіта в Україні. Росія повинна нести повну відповідальність за це", - зазначила міністр закордонних справ Ліз Трас.

За її словами, що чоловіка захопили в полон під час виконання гуманітарної роботи.

"Російський уряд і його маріонетки продовжують здійснювати звірства. Винні будуть притягнуті до відповідальності. Мої думки з родиною та друзями містера Урі в цей жахливий час", - додала вона.

Також повідомляється, що Трас доручила другому постійному заступнику міністра закордонних справ пояснити російському послу, що Лондон покладає на Російську Федерацію відповідальність за безпеку людей на окупованих територіях України.