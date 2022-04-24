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МИД Болгарии опроверг похищение своего консула в Мелитополе

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София, Воскресенье 24 апреля 2022 10:38
МИД Болгарии опроверг похищение своего консула в Мелитополе Фото: Министерство иностранных дел Болгарии (gal.metropolis.bg)
Автор: Юлия Бойко

Министерство иностранных дел Болгарии опровергает похищение своего консула в оккупированном российскими войсками Мелитополе. Информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BGNES.

Как заявили в МИД, болгарский консул Сергей Желев не был похищен. На данный момент он находится в своем доме в полной безопасности.

Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона заявил, что оккупанты похитили Желева. По его словам, об инциденте стало известно 23 апреля.

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