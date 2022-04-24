МИД Болгарии опроверг похищение своего консула в Мелитополе
Фото: Министерство иностранных дел Болгарии (gal.metropolis.bg)
Министерство иностранных дел Болгарии опровергает похищение своего консула в оккупированном российскими войсками Мелитополе. Информация не соответствует действительности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BGNES.
Как заявили в МИД, болгарский консул Сергей Желев не был похищен. На данный момент он находится в своем доме в полной безопасности.
Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона заявил, что оккупанты похитили Желева. По его словам, об инциденте стало известно 23 апреля.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.