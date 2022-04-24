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МЗС Болгарії спростувало викрадення свого консула в Мелітополі

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Софія, Неділя 24 квітня 2022 10:38
МЗС Болгарії спростувало викрадення свого консула в Мелітополі Фото: Міністерство закордонних справ Болгарії (gal.metropolis.bg)
Автор: Юлія Бойко

Міністерство закордонних справ Болгарії спростовує викрадення свого консула в окупованому російськими військами Мелітополі. Інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BGNES.

Як заявили в МЗС, болгарський консул Сергій Желєв не був викрадений. На даний момент він знаходиться в своєму будинку в повній безпеці.

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону заявив, що окупанти викрали Желєва. За його словами, про інцидент стало відомо 23 квітня.

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