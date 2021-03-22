МИД в ближайшее время утвердит стратегию публичной дипломатии, - Кулеба

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, передает "Правительственный портал".

"Пандемия принесла не только вызовы, но и новые возможности для "мягкой силы". Например, в следствии ограничения глобальной свободы передвижения существенно увеличилась роль онлайна. Мы в МИД воспользовались этой возможностью и увеличили присутствие Украины в мировой сети. Мы создали официальный сайт Ukraine.ua - по сути, официальную онлайн-ворота Украины", - сказал глава ведомства.

Он также отметил, что рад увидеть прогресс Украины в рейтинге индекса "мягкой силы" в 2021 году. Кроме того, он отметил, что индекс также демонстрирует высокий потенциал для Украины, что касается истории и культурного наследия.

В глобальном рейтинге индекса "мягкой силы", в 2021 году Украина заняла в нем 61-е место, потеряв 15 позиций по сравнению с 2020 годом. В то же время Украина значительно опередила другие постсоветские страны, в частности Азербайджан (72-е место), Казахстан (75-е место) и Узбекистан (81-е место).