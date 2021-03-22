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МЗС найближчим часом ухвалить стратегію публічної дипломатії, - Кулеба

Автор: Андрій Козловський

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проанонсував ухвалення стратегії публічної дипломатії. Це відбудеться найближчим часом.

Про це він заявив на прес-конференції в Києві, передає "Урядовий портал".

"Пандемія принесла не лише виклики, але і нові можливості для "м’якої сили". Наприклад, внаслідок обмеження глобальної свободи пересування суттєво збільшилася роль онлайну. Ми в МЗС скористалися цією нагодою та збільшили присутність України у світовій мережі. Ми створили офіційний вебсайт Ukraine.ua - по суті, офіційну онлайн-браму до України”, - сказав голова відомства.

Він також зазначив, що радий побачити прогрес України в рейтингу індексу "м'якої сили" у 2021 році. Крім того, він зазначив, що індекс також демонструє високий потенціал для України, що стосується історії та культурної спадщини.

У глобальному рейтингу індексу "м'якої сили", у 2021 році Україна посіла в ньому 61-ше місце, втративши 15 позицій порівняно з 2020 роком. Водночас Україна значно випередила інші пострадянські країни, зокрема Азербайджан (72-ге місце), Казахстан (75-те місце) і Узбекистан (81-ше місце).

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що указ президента України щодо можливості працювати українським посольствам дистанційно з Києва дозволить оптимізувати управління, зробити посольства більш мобільними та дешевими для платників податків.

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