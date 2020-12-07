МИД: Байдену не нужно объяснять, что такое Украина

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что избранному президенту США Джо Байдену не нужно объяснять, что такое Украина. По его словам, Байден и люди вокруг него очень хорошо "знают файл".

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Безусловно, хорошо, что Джо Байден является первым в истории президентом США, которому в первый год работы не нужно объяснять, что такое Украина... Он очень хорошо знает файл, и люди вокруг него тоже", - заявил министр.

Глава МИД Украины подчеркнул, что последний год-полтора тема Украины во внутренней политике США была болезненной. Однако наша страна прошла этот период достойно.

Он отметил, что Украина не вмешивалась и не подыгрывала попыткам использовать нашу страну во внутриамериканской истории.

"Еще один важный элемент - безусловно, мы будем слышать в дальнейшем намного меньше нереалистичных идей относительно "построения мостов" с Россией, что надо что-то "перезагружать" с РФ, несмотря на отсутствие каких-либо конструктивных шагов с ее стороны", - сказал Кулеба.

Он заверил, что у этой администрации другой подход в этом плане.

"Рассчитываем и на большую поддержку в противодействии российской агрессии... Я думаю, что США более интенсивно будут привлекаться к темам борьбы с коррупцией, судебной реформы. Но здесь наша повестка дня совпадает, и мы готовы развивать активное взаимодействие с США на этих треках", - добавил министр.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины считают, что поставка оружия Украине от США будет продолжаться и при новой власти в Америке.

Как писало РБК-Украина, в начале декабря США на заседании ОБСЕ заверили, что никогда не признают российскую оккупацию Крыма.