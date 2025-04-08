Microsoft звільнила співробітників за протест проти ШІ-продуктів для армії Ізраїлю

Згідно з документами, з якими ознайомилося CNBC, корпоративний захід проходив у п'ятницю. Уже в понеділок, інженера-програміста в підрозділі ШІ Ібтіхала Абуссада, який працює в Канаді, звільнили через "обґрунтовані причини, навмисну неправомірну поведінку, непокору або навмисне нехтування обов'язками".

Інший інженер-програміст, Ванія Агравал, заявила, що піде з компанії в п'ятницю, 11 квітня. Однак Microsoft припинила її роботу в понеділок. Компанія написала, що "вирішила зробити відставку такою, що негайно набуває чинності сьогодні".

Що відбувалося на корпоративі

Згідно з документами, обидва співробітники обрали 50-ту річницю Microsoft, щоб публічно висловити свою критику. Те, що Microsoft сподівалася зробити святковим періодом, перетворилося на кілька жорстоких днів для компанії, яка, як і весь інший ринок, постраждала від мит президента США Дональда Трампа. Це тема, з якою гендиректор Сатья Наделла і два його попередники, Білл Гейтс і Стів Балмер, були змушені зіткнутися в п'ятницю під час інтерв'ю журналісту з CNBC.

"Для мене, як акціонера Microsoft, подібні речі не є чимось хорошим", - сказав Балмер про тарифи.

Однак, як пише NBC, святкування компанії привернуло увагу преси скоріше через послання протестувальників, а не за рахунок досягнень Microsoft за півстоліття.

Першим у п'ятницю виступ гендиректора Microsoft AI Мустафи Сулейман перервав Абуссад, вставши і сказавши таке:

"Мустафа, як тобі не соромно. Ви стверджуєте, що дбаєте про використання ШІ на благо, але Microsoft продає зброю на основі ШІ ізраїльським військовим. Загинуло 50 тисяч людей, а Microsoft підтримує цей геноцид у нашому регіоні. У вас руки в крові. У всіх у Microsoft руки в крові", - сказав Абуссад, назвавши Сулеймана "військовим спекулянтом".

Незабаром після перерви ор відправив електронного листа Сулейману та іншим керівникам компанії, в якому пояснив причину своїх дій.

"Я висловився сьогодні, тому що, дізнавшись, що моя організація підтримує геноцид мого народу в Палестині, я не бачив іншого морального вибору. Це особливо вірно, коли я став свідком того, як Microsoft намагалася придушити і придушити будь-яке інакомислення моїх колег, які намагалися підняти це питання. Я не підписувався на написання коду, що порушує права людини", - йдеться в листі співробітника.

Що відповіли в Microsoft

Компанія написала у внутрішньому повідомленні, що електронний лист Аббусада до керівників став "визнанням того", що він навмисно і навмисно вчинив свої проступки. У Microsoft також заявили, що співробітник міг би висловити стурбованість "конфіденційно своєму менеджеру або у відділі по роботі з персоналом... Замість цього ви вирішили навмисно перервати вас виступ генерального директора".

Далі в документі йшлося про те, що компанія "дійшла висновку", що неправомірні дії Абуссада були спрямовані на те, "щоб здобути популярність і максимально завадити проведенню" довгоочікуваного заходу.

"Єдиною і адекватною реакцією є негайне звільнення", - написала компанія.

Другий протест і реакція компанії

NBC пише, що на іншому заході Microsoft з керівниками компанії, Ванія Агравал перервала виступ гендиректора Сатьї Наделли аналогічним протестом, надіславши після цього електронного листа.

"Ви могли бачити, як я сьогодні встала, щоб викликати Сатью на церемонію святкування 50-річчя Microsoft. За останні 1,5 року я все більше усвідомлюю зростаючу роль Microsoft у військово-промисловому комплексі", - ідеться в листі.

Агравал написала, що компанія є "співучасником", як "виробник цифрового знаряддя, яке забезпечує стеження, апартеїд і геноцид", додавши, що "працюючи в цій компанії, ми всі стаємо співучасниками".

Представник Microsoft заявив у п'ятницю, що компанія прагне дотримуватися найвищих стандартів ведення бізнесу.

"Ми надаємо безліч способів, щоб кожен міг бути почутим. Але при цьому важливо, щоб це не заважало роботі компанії. У разі порушення порядку ми просимо учасників покинути захід", - сказав представник.